За 20 минут через утюг проходит электрический заряд 960Кл. Определите силу тока в утюге. Заранее спасибо

Физика
За 20 минут через утюг проходит электрический заряд 960Кл. Определите силу тока в утюге. Заранее спасибо
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=q/t=960/1200=0.8 А.________________
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите, пожалуйста, разобрать по составу слово НАШЁЛ
Ответить
Геометрия
Диоганаль АС прямоугольника АВСD равна 3 см и составляет со стороной AD угол 37 градусов.Найдите площадь прямоугольника ABCD
Ответить
Алгебра
над выполнением заказа ученик работал 8 часов, а мстер выполнил такой же заказ за 6 часов. Сколько деталей состовляет заказ, если мастер и ученик з...
Ответить
Обществознание
начало выплат пенсий в россии дата
Ответить
Геометрия
основанием прямого параллелепипеда является ромб с диагоналями 10 см и 24 см, а высота равна 10 см. наидите большую диагональ параллелепипеда
Ответить