За 20 минут через утюг проходит электрический заряд 960Кл. Определите силу тока в утюге. Заранее спасибо
Физика
За 20 минут через утюг проходит электрический заряд 960Кл. Определите силу тока в утюге. Заранее спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=q/t=960/1200=0.8 А.________________
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