За 20 минут через утюг проходит электрический заряд 960Кл. Определите силу тока в утюге. Заранее спасибо

Физика

За 20 минут через утюг проходит электрический заряд 960Кл. Определите силу тока в утюге. Заранее спасибо

Автор: Гость