Как происходит бесполое и половое размножение у папоротника? Как происходит бесполое и половое размножение у цветкового растения? Как происходит половое размножение у сосны? Заранее спасибо)

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Бесполое размножение папоротника происходит благодаря образованию новых ростков на корневище, а половое сопровождается оплодотворением яйцеклетки спермием на заростке с последующим образованием зиготы и взрослого растения. Вегетативное размножение цветковых растений осуществляется с помощью видоизмененных побегов (корневищ, клубней, луковиц), усиков, корневых отпрысков и т.д. Генеративное размножение происходит благодаря двойному оплодотворению с образованием зиготы и эндосперма. Сосна имеет мужские и женские шишечки. На мужских образуется пыльца, которая переносится ветром и оплодотворяет семязачатки с яйцеклетками. После оплодотворения образуется зигота и, в последующем, семечко.