1)Купив 1,2 кг яблок, мальчик истратил 60% имевшихся у него денег. Сколько кг яблок мог бы он купить на все деньги? ...
Математика
1)Купив 1,2 кг яблок, мальчик истратил 60% имевшихся у него денег. Сколько кг яблок мог бы он купить на все деньги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пропорция. 1.2 кг - 60% x - 100% x=100*1.2/60 = 2 кг!
Гость:
1,2 кг---------60 % ? кг------------100% 1,2*100:60=2 кг-------яблок мог бы купить на все деньги. или 100 %-60 %=40 % 1,2 кг--------60% ? кг-----------40% 40*1,2:60=0,8кг ------ 40 % 1,2 кг+0,8 кг=2 кг --------яблок мог бы купить на все деньги.
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