высота ВD прямоугольного треугольника ABC равна 24 см и отсекает от гипотенузы AC отрезок DC равный18 см.Найдите AB и cos A
Геометрия
высота ВD прямоугольного треугольника ABC равна 24 см и отсекает от гипотенузы AC отрезок DC равный18 см.Найдите AB и cos A
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По Пифагору ВС^2 = BD^2 + CD^2 BC^2 = 576 + 324 = 900 BC = 30cм Треугольники АВС , ABD и BDС - подобные АВ /BD =ВС/DC АВ = BD * ВС : DC = 24 * 30 : 18 = 40 см cos A = cosCBD = BD/BC=24 : 30 = 0,8 Ответ: АВ = 40см; cos A =0,8
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