высота ВD прямоугольного треугольника ABC равна 24 см и отсекает от гипотенузы AC отрезок DC равный18 см.Найдите AB и cos A

Геометрия

высота ВD прямоугольного треугольника ABC равна 24 см и отсекает от гипотенузы AC отрезок DC равный18 см.Найдите AB и cos A

Автор: Гость