Пластины отключённого конденсатора раздвигают. Как изменится при этом: 1) ёмкость конденсатора 2)заряд 3) напряжение на пластинах 4)энергия заряженного конденсатора? Заранее спасибо!

Гость: Гость:

1)Емкость конденсатора формула: C=e*e0*S/d Расстояние у нас увеличивается(d), значит емкость уменьшится в обратно пропорциональной зависимости, во столько раз, во сколько увеличили расстояние. 2)C=q/U=e*e0*S/d q=e0*e*S*U/d Заряд изменится в такой же зависимости. 3)Из тех же формул, напряжение увеличится в 2 раза. 4)W=CU^2/2. В данном случае, энергия не изменится, т.к. во сколько раз уменьшается емкость конденсатора, во столько же раз увеличивается и напряжение.