Докажите что 36^3+63^3 делится на 11..... докажите что 23^3+32^3делится на 55 ...докажите что 57^3-27^3 делится на 30

Алгебра
Докажите что 36^3+63^3 делится на 11..... докажите что 23^3+32^3делится на 55 ...докажите что 57^3-27^3 делится на 30
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
36^3+63^3 = это сумма кубов, раскладываем =(36+63)(36 ^2-36x63+63^2)=99( 36 ^2-36x63+63^2)  делится на 11, т.к. 99 делится на 11. Этого достаточно    23^3+32^3 Здесь тоже самое сумма кубов, раскладываем (23+32)(23^2-23x32+32^2)=55( 23^2-23x2+32^2) Делится на 55    57^3-27^3 Раскладываем как разность кубов  = (57-27)(57^2+57x27+27^2)= 30(57^2+57x27+27^2)= делится  т.к. 30 делится на 30
Гость:
Необходимо использовать формулу сокращенного умножения - разложить сумму и разность кубов на множители.  Докажите что 36³+63³ делится на 11..... 36³+63³= (99)(36²- 36*63 +63²) В остальных примерах не буду дописывать второй множитель, первгого достаточно для доказательства.   докажите что 23³+32³ делится на 55 . 23³+32³=(23+32)* .........=55*.....   докажите что 57³-27³ делится на 30 57³-27³ =(57-27)*.......=30*......
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