Помогите решить задачу: Дедушке 60 лет. Возраст отца составляет 3/5 возраста дедушки, а возраст сына составляет 2/9 возраста отца. Сколько лет сыну?
Математика
Помогите решить задачу: Дедушке 60 лет. Возраст отца составляет 3/5 возраста дедушки, а возраст сына составляет 2/9 возраста отца. Сколько лет сыну?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60:5*3=35 (лет ) - Возраст отца 2)36:9*2=8 (лет) - Возраст сына
Гость:
60/5*3/9*2=8 ********************************* ответ 8
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
От текста остались одни знаки препинания. Попробуйте сочинить этот текст.Вашей фантазии даётся полный простор.Важно только, чтобы знаки препинания ...
Алгебра
Докажите что 36^3+63^3 делится на 11..... докажите что 23^3+32^3делится на 55 ...докажите что 57^3-27^3 делится на 30
Физика
Пластины отключённого конденсатора раздвигают. Как изменится при этом: 1) ёмкость конденсатора 2)заряд 3) напряжение на пластинах 4)энергия заряжен...