Помогите решить задачу: Дедушке 60 лет. Возраст отца составляет 3/5 возраста дедушки, а возраст сына составляет 2/9 возраста отца. Сколько лет сыну?

Математика

Помогите решить задачу: Дедушке 60 лет. Возраст отца составляет 3/5 возраста дедушки, а возраст сына составляет 2/9 возраста отца. Сколько лет сыну?

Автор: Гость