Помогите решить задачу: Дедушке 60 лет. Возраст отца составляет 3/5 возраста дедушки, а возраст сына составляет 2/9 возраста отца. Сколько лет сыну?

Математика
Помогите решить задачу: Дедушке 60 лет. Возраст отца составляет 3/5 возраста дедушки, а возраст сына составляет 2/9 возраста отца. Сколько лет сыну?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)60:5*3=35 (лет ) - Возраст отца 2)36:9*2=8 (лет) - Возраст сына
Гость:
60/5*3/9*2=8  *********************************  ответ 8                         
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
От текста остались одни знаки препинания. Попробуйте сочинить этот текст.Вашей фантазии даётся полный простор.Важно только, чтобы знаки препинания ...
Ответить
Алгебра
Докажите что 36^3+63^3 делится на 11..... докажите что 23^3+32^3делится на 55 ...докажите что 57^3-27^3 делится на 30
Ответить
Геометрия
в треугольнике abc угол c равен 90 ,ac=5,высота CH равна 3.Найти cosb
Ответить
Физика
Пластины отключённого конденсатора раздвигают. Как изменится при этом: 1) ёмкость конденсатора 2)заряд 3) напряжение на пластинах 4)энергия заряжен...
Ответить
Математика
1)Купив 1,2 кг яблок, мальчик истратил 60% имевшихся у него денег. Сколько кг яблок мог бы он купить на все деньги?                                ...
Ответить