Как изменялась связь между материнским и детским организмом при развитии систем размножения в ряду: яйцекладущие - больше сумчатые - больше плацентарные животные?
Биология
Как изменялась связь между материнским и детским организмом при развитии систем размножения в ряду: яйцекладущие - больше сумчатые - больше плацентарные животные?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яицекладущие самые примитивные из млекопитающихся. Они просто откладывают яица, связм почти нет. У сумчатых внутриутробное развитие, но детёныш рождается совсем крохотным, не способным к сушествованию, развитие продолжается в сумке матери. У плацентарных животных происходит длителнее внутриутробное развитие плода. Детёныш более приспособлен и развит, чем у сумчатых.
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