Как изменялась связь между материнским и детским организмом при развитии систем размножения в ряду: яйцекладущие - больше сумчатые - больше плацентарные животные?

Биология
Как изменялась связь между материнским и детским организмом при развитии систем размножения в ряду: яйцекладущие - больше сумчатые - больше плацентарные животные?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 Яицекладущие самые примитивные из млекопитающихся. Они просто откладывают яица, связм почти нет.  У сумчатых внутриутробное развитие, но детёныш рождается совсем крохотным, не способным к сушествованию, развитие продолжается в сумке матери.  У плацентарных животных происходит длителнее внутриутробное развитие плода. Детёныш более приспособлен и развит, чем у  сумчатых.
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