В 3ех сосудах 54л воды. Если из первого перелить во второй сосуд 4л, то в обоих сосудах будет воды поровну, а если за 3его сосуда перелить во второй 17л, то во втором сосуде окажется в 4 разв больше воды,чем в третьем.сколько в...

Алгебра

В 3ех сосудах 54л воды. Если из первого перелить во второй сосуд 4л, то в обоих сосудах будет воды поровну, а если за 3его сосуда перелить во второй 17л, то во втором сосуде окажется в 4 разв больше воды,чем в третьем.сколько воды в каждом сосуде? Решить при помощи системы уравнений!

Автор: Гость