В 3ех сосудах 54л воды. Если из первого перелить во второй сосуд 4л, то в обоих сосудах будет воды поровну, а если за 3его сосуда перелить во второй 17л, то во втором сосуде окажется в 4 разв больше воды,чем в третьем.сколько в...
Алгебра
В 3ех сосудах 54л воды. Если из первого перелить во второй сосуд 4л, то в обоих сосудах будет воды поровну, а если за 3его сосуда перелить во второй 17л, то во втором сосуде окажется в 4 разв больше воды,чем в третьем.сколько воды в каждом сосуде? Решить при помощи системы уравнений!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
{ x+y+z=54 (1) {x-4=y+4 (2) {4(z-17)=y+17 (3) из (3): y=4z-4*17-17=4z-85 (4) из (2) и (4): x=y+8=4z-85+8 (5) подставляем в (1) (4) и (5): 9z-85-85+8=54 9z=216 z=24 Значит: y= 24*4-85=11 x=11+8=19
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