раствор этанола массой 120 г с массовой долей спирта 12 % прореагировал с металическим натрием . ВЫчислите массу выделившегося газа ?

Химия
раствор этанола массой 120 г с массовой долей спирта 12 % прореагировал с металическим натрием . ВЫчислите массу выделившегося газа ?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2С2H5OH+2Na=2C2H5ONa + H2 Масса чистого спирта 120*0,12=14,4 гр. Хим. кол-во 14,4/46=0,31 моль пропорция 0,31/2=х/1 х=0,105 моль - хим.кол-во газа m=0,105*2=0,31гр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
что делают ребята в библиотеке
Ответить
Русский язык
Надо составить обособленное предложение со словосочетанием "кроме беспокойства"
Ответить
Алгебра
(99³-61³/38)+99*61 решить наиболее рациональным способом
Ответить
Физика
Космический корабль массой 100000000 кг поднимается с Земли вертикально вверх.С каким ускорением будет подниматься корабль, если двигатели развиваю...
Ответить
Биология
Как изменялась связь между материнским и детским организмом при развитии систем размножения в ряду: яйцекладущие -> сумчатые -> плацентарные животные?
Ответить