раствор этанола массой 120 г с массовой долей спирта 12 % прореагировал с металическим натрием . ВЫчислите массу выделившегося газа ?

Химия

раствор этанола массой 120 г с массовой долей спирта 12 % прореагировал с металическим натрием . ВЫчислите массу выделившегося газа ?

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