раствор этанола массой 120 г с массовой долей спирта 12 % прореагировал с металическим натрием . ВЫчислите массу выделившегося газа ?
Химия
раствор этанола массой 120 г с массовой долей спирта 12 % прореагировал с металическим натрием . ВЫчислите массу выделившегося газа ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2С2H5OH+2Na=2C2H5ONa + H2 Масса чистого спирта 120*0,12=14,4 гр. Хим. кол-во 14,4/46=0,31 моль пропорция 0,31/2=х/1 х=0,105 моль - хим.кол-во газа m=0,105*2=0,31гр
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