Гость: Гость:

Что делают ребята в библиотеке.Ребята приходят в библиотеку,снимают курточки и шапки.Никто из них не шумит,потому что главное правило библиотеки-соблюдать тишину!Дети идут в библиотечный зал.Там стоят огромные полки с всевозможными книгами.Рядом-столы.За столами-другие дети.Онирисуют,читают,разгадывают кроссворды.Некоторые слушают музыку на плеере.У ребят разбегаются глаза от обилия книг.Они тихонько подходят к полкам и выбирают понравившуюся книжку.Потом садятся за стол и читают.Если книга не понравилась,то выбирают другую.Непослушные мальчишки начали драться,но библиотекарша-старушка в шали-их быстро успокоила.Одна девочка с длинными косичками принесла журнал.Она достала его и принялась читать.Некоторые детки,которые не захотели спокойно сидеть за столами, ходят по библиотеке и рассматривают цветные картинки или обложки книг.