что делают ребята в библиотеке
Русский язык
что делают ребята в библиотеке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что делают ребята в библиотеке.Ребята приходят в библиотеку,снимают курточки и шапки.Никто из них не шумит,потому что главное правило библиотеки-соблюдать тишину!Дети идут в библиотечный зал.Там стоят огромные полки с всевозможными книгами.Рядом-столы.За столами-другие дети.Онирисуют,читают,разгадывают кроссворды.Некоторые слушают музыку на плеере.У ребят разбегаются глаза от обилия книг.Они тихонько подходят к полкам и выбирают понравившуюся книжку.Потом садятся за стол и читают.Если книга не понравилась,то выбирают другую.Непослушные мальчишки начали драться,но библиотекарша-старушка в шали-их быстро успокоила.Одна девочка с длинными косичками принесла журнал.Она достала его и принялась читать.Некоторые детки,которые не захотели спокойно сидеть за столами, ходят по библиотеке и рассматривают цветные картинки или обложки книг.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
Космический корабль массой 100000000 кг поднимается с Земли вертикально вверх.С каким ускорением будет подниматься корабль, если двигатели развиваю...
Биология
Как изменялась связь между материнским и детским организмом при развитии систем размножения в ряду: яйцекладущие -> сумчатые -> плацентарные животные?