Вычислите массу муравьиной кислоты , образовавшейся при окислении 200 мл 40% раствора формалина плотностью 1,3 г/мл
Химия
Вычислите массу муравьиной кислоты , образовавшейся при окислении 200 мл 40% раствора формалина плотностью 1,3 г/мл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
HCOH + 2Cu(OH)2 = HCOOH + Cu2O + 2H2O m(HCOH) = 200*1,3 = 260 г mр.в.(HCOH) = 260*0,4 = 104 г n(HCOOH) = n(HCOH) = m/M = 104/30 = 3,47 моль m(HCOOH) = n*M = 3,47*46 = 160 г Ответ: 160 г
Гость:
104 г х г [latex]HCHO+Ag_2O=HCOOH+2Ag[/latex] 30 г 46 г 1. Сначала переведем через плотность объем раствора в массу: m(раствора)=V*p=200*1,3=260 г 2. Теперь,определим чистую массу альдегида в растворе: m(HCHO)=m(раствора)*w(HCHO)=260*0,4=104 г 3. Подставив эту массу в уравнение, получим массу кислоты: при взаимодействии 30 г альдегида образуется 46 г кислоты, а при --//--//-- 104 г____________________у г, у=46*104/30=159 г
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