Вычислите массу муравьиной кислоты , образовавшейся при окислении 200 мл 40% раствора формалина плотностью 1,3 г/мл

Гость: Гость:

104 г х г [latex]HCHO+Ag_2O=HCOOH+2Ag[/latex] 30 г 46 г 1. Сначала переведем через плотность объем раствора в массу: m(раствора)=V*p=200*1,3=260 г 2. Теперь,определим чистую массу альдегида в растворе: m(HCHO)=m(раствора)*w(HCHO)=260*0,4=104 г 3. Подставив эту массу в уравнение, получим массу кислоты: при взаимодействии 30 г альдегида образуется 46 г кислоты, а при --//--//-- 104 г____________________у г, у=46*104/30=159 г