Как изменяются максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов и задерживающее напряжение при уменьшении длины волны излучения, вызывающего фотоэффект? Они будут увеличиваться,но почему?
Физика
Как изменяются максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов и задерживающее напряжение при уменьшении длины волны излучения, вызывающего фотоэффект? Они будут увеличиваться,но почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
λ=длина волны излучения теперь смотри в формулы - λ стоит в знаменателе U3 =(hc/λ-A)/q -задерживающее напряжение Ек=hc/λ-Aвых -кинетическая энергия
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