В хоре поют 32 девочки и несколько мальчиков. Число мальчиков составляет 3/8 числа девочек. Сколько всего человек поют в хоре?
Математика
В хоре поют 32 девочки и несколько мальчиков. Число мальчиков составляет 3/8 числа девочек. Сколько всего человек поют в хоре?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/8 это 32:8=4 3/8 это 3*4=12 32+12=44 человек поют в хоре
Гость:
получается 44 человек поют в хоре
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
[latex]\left \{ {{\sqrt{x+1}\geq1} \atop {x-2x^{2}}>0} \right.[/latex] Ответ [latex](0;\frac{1}{2})[/latex] нужно решение подробное
Алгебра
Химия
Смесь медных и цинковых опилок массой 10г. поместили в раствор соляной кислоты и нагрели до прекращения выделения газа. Масса оставшихся опилок сос...
Химия
Вычислите массу муравьиной кислоты , образовавшейся при окислении 200 мл 40% раствора формалина плотностью 1,3 г/мл