В хоре поют 32 девочки и несколько мальчиков. Число мальчиков составляет 3/8 числа девочек. Сколько всего человек поют в хоре?

Математика

В хоре поют 32 девочки и несколько мальчиков. Число мальчиков составляет 3/8 числа девочек. Сколько всего человек поют в хоре?

Автор: Гость