[latex]\left \{ {{\sqrt{x+1}\geq1} \atop {x-2x^{2}} больше 0} \right.[/latex] Ответ [latex](0;\frac{1}{2})[/latex] нужно решение подробное
Алгебра
[latex]\left \{ {{\sqrt{x+1}\geq1} \atop {x-2x^{2}} больше 0} \right.[/latex] Ответ [latex](0;\frac{1}{2})[/latex] нужно решение подробное
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Гость:
Применен метод интервалов и определение арифметического квадратного корня
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