ABCD параллелограмм. SB перпендикулярно (ABC) , триуголиник SCD прямоугольник (угол С = 90 градусов). Доказать что ABCD прямоугольник
Геометрия
ABCD параллелограмм. SB перпендикулярно (ABC) , триуголиник SCD прямоугольник (угол С = 90 градусов). Доказать что ABCD прямоугольник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применена теорема о трех перпендикулярах и свойства параллелограмма
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Как изменяются максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов и задерживающее напряжение при уменьшении длины волны излучения, вызывающего фотоэф...
Математика
В хоре поют 32 девочки и несколько мальчиков. Число мальчиков составляет 3/8 числа девочек. Сколько всего человек поют в хоре?
Алгебра
[latex]\left \{ {{\sqrt{x+1}\geq1} \atop {x-2x^{2}}>0} \right.[/latex] Ответ [latex](0;\frac{1}{2})[/latex] нужно решение подробное
Алгебра