докажите опытным путем что аминоуксусная кислота проявляет кислотные свойства
Химия
докажите опытным путем что аминоуксусная кислота проявляет кислотные свойства
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кислотные свойства аминоуксусной кислоты проявляются в реакции со щелочами. H2NCH2COOH + NaOH = H2NCH2COONa + H2O Кислота + щелочь = соль + вода.
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