найдите число А, если отношение 5/18 числа А к 30% числа (А+14) равно 2/3.
Математика
найдите число А, если отношение 5/18 числа А к 30% числа (А+14) равно 2/3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А*(5/18) разделить на 0,3*(А+14) =2/3 А= 36
Гость:
3*5А/18=2*0.3(A+14) 5A/6=0.6A+8.4 ДОМНОЖИМ НА 30: 25А=18А+252 25А-18А=252 7А=252 А=252:7 А=36 ОТВЕТ: 36
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