За 3 блокнота заплатили столько же, сколько за 5 тетерадей. Сколько стоят одна тетрадь и один блокнот, если блокнот дороже тетради на 2 рубля. Используя схему запиши решение задачи.

Математика

За 3 блокнота заплатили столько же, сколько за 5 тетерадей. Сколько стоят одна тетрадь и один блокнот, если блокнот дороже тетради на 2 рубля. Используя схему запиши решение задачи.

Автор: Гость