За 3 блокнота заплатили столько же, сколько за 5 тетерадей. Сколько стоят одна тетрадь и один блокнот, если блокнот дороже тетради на 2 рубля. Используя схему запиши решение задачи.
Математика
За 3 блокнота заплатили столько же, сколько за 5 тетерадей. Сколько стоят одна тетрадь и один блокнот, если блокнот дороже тетради на 2 рубля. Используя схему запиши решение задачи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
блокнот - х+2 тетрадь - х 3(х+2)=5х 3х+6=5х 6=5х-3х 6=2х х=3 блокнот - 5руб, тетрадь - 3 руб
Гость:
я вирішила системою рівнянь: 3x=5y x-y=2 x=2+y 3(2+y)=5y 6+3y=5y 6+3y=5y 6=2y y=6:2 y=3 x=5
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