После победы над волком три поросёнка построили дом площадью 20 кв метров .Площадь комнаты Ниф-Нифа составляла 25 % всей площади дома , а Наф-Наф занимал комнату в 5 кв метров ,и Нуф-Нуф занимал 45 % . Какова оставшаяся площадь...
Математика
После победы над волком три поросёнка построили дом площадью 20 кв метров .Площадь комнаты Ниф-Нифа составляла 25 % всей площади дома , а Наф-Наф занимал комнату в 5 кв метров ,и Нуф-Нуф занимал 45 % . Какова оставшаяся площадь дома ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 20 х 25 : 100 = 5 кв.м комната Наф-Нафа 2) 20 х 45 : 100 = 9 кв.м комната Нуф-Нуфа 3) 5 +5 +9 = 19 кв.м занимали все три поросёнка 4) 20 - 19 = 1 кв.м оставаяся площадь дома.
Гость:
5*100/20=25%- занимал наф-наф 25+25+45=95%- занимали поросята 100-95=5%- оставшаяся площадь 20*5/100=1 кв.м- оставшаяся площадь
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