После победы над волком три поросёнка построили дом площадью 20 кв метров .Площадь комнаты Ниф-Нифа составляла 25 % всей площади дома , а Наф-Наф занимал комнату в 5 кв метров ,и Нуф-Нуф занимал 45 % . Какова оставшаяся площадь...

Математика

После победы над волком три поросёнка построили дом площадью 20 кв метров .Площадь комнаты Ниф-Нифа составляла 25 % всей площади дома , а Наф-Наф занимал комнату в 5 кв метров ,и Нуф-Нуф занимал 45 % . Какова оставшаяся площадь дома ?

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