Купили 0,8 кг колбасы и 0,3 кг сыра. За всю покупку заплатили 3,28 тыс. рублей. Известно, что 1 кг колбасы дешевле 1 кг сыра на 0,3 тыс. рублей. Сколько стоит 1 кг сыра?

Алгебра
Купили 0,8 кг колбасы и 0,3 кг сыра. За всю покупку заплатили 3,28 тыс. рублей. Известно, что 1 кг колбасы дешевле 1 кг сыра на 0,3 тыс. рублей. Сколько стоит 1 кг сыра?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х- цена 1 кгколбасы х+0,3-цена 1 кг сыра 0,8х+0,3*(х+0,3) =3,28 0,8х+0,3х+ 0,09=3,28 0,8х+0,3х=3,28-0,09 1,1х= 3,19 х=3,19/1,1 х= 2,9 2,9р- стоит колбаса 2,9+0,3=3,2р- стоит сыр 
Гость:
пусть х т.р.-стоимость 1кг колбасы, тогда х+0,3т.р.стоимость сыра За колбасу заплатили 0,8х , а за сыр 0,3(х+0,3) 0,8х+0,3(х+0,3)=3,28 0,8х+0,3х=3,28-0,09 1,1х=3,19 х=2,9т.р.-стоимость 1кг колбасы 2,9+0,3=3,2т.р.-стоимость 1кг сыра 
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