Среднее арифметическое двух чисел 4,6.Одно число 5,4.Найдите второе число.
Математика
Среднее арифметическое двух чисел 4,6.Одно число 5,4.Найдите второе число.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+5,4 ) : 2= 4,6 х+5,4 =4,6*2 х+5,4=9,2 х=9,2-5,4 х=3,8 второе число (3,8 + 5,4) :2 =4,6
Гость:
4,6*2=9,2 9,2-5,4=3,8 Ответ:второе число 3,8
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