Помогите составить уравнение касательной к графику функции y=sin(3x-2П/3)в точке x=П/3?
Алгебра
Помогите составить уравнение касательной к графику функции y=sin(3x-2П/3)в точке x=П/3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
использовано уравнение касательной, формула производной, значения тригонометрических функций
Гость:
Найдем производную данной функции, она равна 3cos(3x-2п/3) 1.У0= y(п/3)=sin п/3=sqrt(3)/2 2.значение производной при п/3 равно 3/2 3. y-sqrt(3)/2=(3/2)(x-п/3) уравнение касательной
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