Как вы думаете , у каких растений ( с одиночными цветками или соцветия ) большая вероятность завязывания плодов после поздних ( в конце мая-начале июня ) заморозков? Почему?

Биология
Как вы думаете , у каких растений ( с одиночными цветками или соцветия ) большая вероятность завязывания плодов после поздних ( в конце мая-начале июня ) заморозков? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 У соцветий. т.к. одиночные цветки  более уязвимее соцветий. тем более в случае заморозков в соцветии могут пострадать не все цветки, а только некоторые.
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