Турист четыре часа ехал на велосипеде и три часа шел пешком. Преодолев за это время путь 60 км.Найдите скорость туриста если она в трое меньше его скорости при движение на велосипеде

Математика
Турист четыре часа ехал на велосипеде и три часа шел пешком. Преодолев за это время путь 60 км.Найдите скорость туриста если она в трое меньше его скорости при движение на велосипеде
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3y-прошёл пешком ,   4x3y-на велосипеде                                                                    3y+4x3y=60 15y=60 y=60/15 y=4 км/ч                                                                                                                               
Гость:
Х-скорость туриста 3Х-скорость на велосипеде. 1)4*3х+3х=60 15х=60 х=60:15 х=4км/ч-скорость туриста. ОТВЕТ: 4км/ч.
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