Турист четыре часа ехал на велосипеде и три часа шел пешком. Преодолев за это время путь 60 км.Найдите скорость туриста если она в трое меньше его скорости при движение на велосипеде

Математика

Турист четыре часа ехал на велосипеде и три часа шел пешком. Преодолев за это время путь 60 км.Найдите скорость туриста если она в трое меньше его скорости при движение на велосипеде

Автор: Гость