В магазине повесили объявление : цены повышены на 1%. Укажите новые цены если старые были : 200 р 120 р 25 р .

Математика
В магазине повесили объявление : цены повышены на 1%. Укажите новые цены если старые были : 200 р 120 р 25 р .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200р-202р 120р-121р20коп 25р-25р25коп 
Гость:
200 х 1 : 100 =2 рубля  надбавка к цене 200 + 2 = 202 рубля новая цена   120 х 1 : 100 = 1,2 рубля надбавка к цене 120 + 1,2 = 121,2 руб. новая цена   25 Х 1: 100 = 0,25 рубля надбавка к цене  25 + 0,25 = 25,25 рубля новая цена
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