В магазине повесили объявление : цены повышены на 1%. Укажите новые цены если старые были : 200 р 120 р 25 р .

Математика

В магазине повесили объявление : цены повышены на 1%. Укажите новые цены если старые были : 200 р 120 р 25 р .

Автор: Гость