На водопой пригнали 220 лошадей и жеребят. Жеребята составляли 15%всего табуна. Сколько жеребят было в табуне?
Математика
На водопой пригнали 220 лошадей и жеребят. Жеребята составляли 15%всего табуна. Сколько жеребят было в табуне?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
220/100=2,2 - это количество лошадей на один процент. 2,2*15=33 жеребёнка.
Гость:
1) 220 х 15 % : 100 % = 33 жеребёнка в табуне =================================================================
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