На водопой пригнали 220 лошадей и жеребят. Жеребята составляли 15%всего табуна. Сколько жеребят было в табуне?

Математика

На водопой пригнали 220 лошадей и жеребят. Жеребята составляли 15%всего табуна. Сколько жеребят было в табуне?

Автор: Гость