Агрофирма, имеющая 20 комбайнов, планировала убрать урожай яровых за 8 дней. Сколько дней понадобится дополнительно, если 4 комбайна оказались неисправными?

Математика

Агрофирма, имеющая 20 комбайнов, планировала убрать урожай яровых за 8 дней. Сколько дней понадобится дополнительно, если 4 комбайна оказались неисправными?

Автор: Гость