Агрофирма, имеющая 20 комбайнов, планировала убрать урожай яровых за 8 дней. Сколько дней понадобится дополнительно, если 4 комбайна оказались неисправными?
Математика
Агрофирма, имеющая 20 комбайнов, планировала убрать урожай яровых за 8 дней. Сколько дней понадобится дополнительно, если 4 комбайна оказались неисправными?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 комбайнов = 8 дней 1 комбайн = 8*20=160 дней 4 комбайна неисправны => 20-4=16 комбайнов работают 160 / 16 = 10 дней работы нужно для сбора урожая. 10-8 = 2 дня потребуется дополнительно.
Гость:
1)8*20=(8+х)(20-4) 160=160-32+20х-4х 160-160+32=20х-4х 32=16х х=32:16 х=2дня-понадобится дополнительно. ОТВЕТ: 2дня.
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