Алладин купил сливочное мороженое за 12 драхм за порцию и шоколадное по 18 . сколько порций каждого вида мороженого купил Алладин, если всего он куптл 24 порции, заплатив за всю покупку 327 драхмы

Математика

Алладин купил сливочное мороженое за 12 драхм за порцию и шоколадное по 18 . сколько порций каждого вида мороженого купил Алладин, если всего он куптл 24 порции, заплатив за всю покупку 327 драхмы

Автор: Гость