Алладин купил сливочное мороженое за 12 драхм за порцию и шоколадное по 18 . сколько порций каждого вида мороженого купил Алладин, если всего он куптл 24 порции, заплатив за всю покупку 327 драхмы
Математика
Алладин купил сливочное мороженое за 12 драхм за порцию и шоколадное по 18 . сколько порций каждого вида мороженого купил Алладин, если всего он куптл 24 порции, заплатив за всю покупку 327 драхмы
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система: X+Y= 24 12X+18Y=327
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