Докажите, что многочлен принимает лишь неотрицательные значения: а) x^2-2xy+y^2+a^2 б) 9b^2-6b+4c^2+1
Алгебра
Докажите, что многочлен принимает лишь неотрицательные значения: а) x^2-2xy+y^2+a^2 б) 9b^2-6b+4c^2+1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)x^2-2xy+y^2+a^2=(x-y)^2+a^2 принимает положительные значения т.к. выражения под корнем всегда неотрицательна, а сумма двух положительных чисел есть число положительное 2) (3b-2c)^2+1 аналогично
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