1% от 300 , 1% от 30 , 1% от 3 12% от 20 ,12% от 2
Математика
1% от 300 , 1% от 30 , 1% от 3 12% от 20 ,12% от 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300*0,01=3 30*0,01=0,3 3*0,01=0,03 0,12*20=2,4 0,12*2=0,24
Гость:
300*1%=300*0,01=3 30*1%=30*0,01=0,3 3*1%=3*0,01=0,03 20*12%=20*0,12= 2,4 2*12%=2*0,12 =0,24
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