Решить двойное неравенство -6 меньше -3x меньше 3 и укажите два каких-нибудь числа, явл. его решениями

Алгебра
Решить двойное неравенство -6 меньше -3x меньше 3 и укажите два каких-нибудь числа, явл. его решениями
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-6<-3x<3   |:(-1) 6>3x>3     |:3 2>x>1 x=1.5 x=1.4
Гость:
-6<-3x    :-3 -3x<3     :-3 x<2 x>1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
x^4+2x^2-3 иследуйте функцию на монотонность иэкстремкумы и нарисовать графики
Ответить
Физика
Чему равны периоды и частота электромагнитных колебаний, если длина волны, излучаемой при этом, равна 5м?
Ответить
Математика
1% от 300 , 1% от 30 , 1% от 3  12% от 20 ,12% от 2   
Ответить
Физика
4 одинаковых аккумуляттора с ЭДС=2 В и внутренним сопротивлением r= 0,5 Ом соединены по два параллельно в группы.Параллельные группы соединены посл...
Ответить
Математика
Агрофирма, имеющая 20 комбайнов, планировала убрать урожай яровых за 8 дней. Сколько дней понадобится дополнительно, если 4 комбайна оказались неис...
Ответить