Решить двойное неравенство -6 меньше -3x меньше 3 и укажите два каких-нибудь числа, явл. его решениями
Алгебра
Решить двойное неравенство -6 меньше -3x меньше 3 и укажите два каких-нибудь числа, явл. его решениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-6<-3x<3 |:(-1) 6>3x>3 |:3 2>x>1 x=1.5 x=1.4
Гость:
-6<-3x :-3 -3x<3 :-3 x<2 x>1
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