Решить двойное неравенство -6 меньше -3x меньше 3 и укажите два каких-нибудь числа, явл. его решениями

Алгебра

Решить двойное неравенство -6 меньше -3x меньше 3 и укажите два каких-нибудь числа, явл. его решениями

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