x^4+2x^2-3 иследуйте функцию на монотонность иэкстремкумы и нарисовать графики
Алгебра
x^4+2x^2-3 иследуйте функцию на монотонность иэкстремкумы и нарисовать графики
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Гость:
Все во вложении. Использованы формулы производной, зависимость поведения функции от знака производной
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