Чему равны периоды и частота электромагнитных колебаний, если длина волны, излучаемой при этом, равна 5м?
Физика
Чему равны периоды и частота электромагнитных колебаний, если длина волны, излучаемой при этом, равна 5м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T= 5м\3*10^8= 1.7*10^-8 частота=1/T= 0.6*10^8
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