1)сколько воды можно подогреть на 20 ° С за счет энергии, выделяемой при сгорании 1 г урана -235, если при делении одного ядра выделяется 200 МэВ энергии. скільки води можна підігріти на 20*С за рахунок енергії , що виділяєтьс...

Физика

1)сколько воды можно подогреть на 20 ° С за счет энергии, выделяемой при сгорании 1 г урана -235, если при делении одного ядра выделяется 200 МэВ энергии. скільки води можна підігріти на 20*С за рахунок енергії , що виділяється при згорянні 1г Урану - 235 , якщо при поділі одного ядра виділяється 200МеВ ЕНЕРГІЇ?

Автор: Гость