1)сколько воды можно подогреть на 20 ° С за счет энергии, выделяемой при сгорании 1 г урана -235, если при делении одного ядра выделяется 200 МэВ энергии. скільки води можна підігріти на 20*С за рахунок енергії , що виділяєтьс...
Физика
1)сколько воды можно подогреть на 20 ° С за счет энергии, выделяемой при сгорании 1 г урана -235, если при делении одного ядра выделяется 200 МэВ энергии. скільки води можна підігріти на 20*С за рахунок енергії , що виділяється при згорянні 1г Урану - 235 , якщо при поділі одного ядра виділяється 200МеВ ЕНЕРГІЇ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 моле (235 г) урана-235 содержится 6,02*10^23 ядер. Количество энергии, выделяющееся при распаде 1 г урана-235 равно: 220*10^6 * 6,02*10^23/235=5,635744681*10^29 эВ=9,029*10^10 Дж=90290 МДж.
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