как проверить слово АртИллерия ошибка сама - артЕллерия.

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как проверить слово АртИллерия ошибка сама - артЕллерия.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Артиллерия-словарное слово его просто нужно запомнить
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