1) Cl2 + H2 = 2HCl 2) HCl + NaOH = H2O + NaCl 3) 2NaCl + Ag2SO4 = 2AgCl + Na2SO4 Какие из этих реакций являются качественными на хлорид-ионы?
Химия
1) Cl2 + H2 = 2HCl 2) HCl + NaOH = H2O + NaCl 3) 2NaCl + Ag2SO4 = 2AgCl + Na2SO4 Какие из этих реакций являются качественными на хлорид-ионы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) 2NaCl + Ag2SO4 = 2AgCl + Na2SO4
Гость:
3) 2NaCl + Ag2SO4 = 2AgCl + Na2SO4 Качественной реакцией на хлорид-ион является добавление к вещ-ву соли серебра. В результате получем AgCl, который впадает в осадок.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
1)сколько воды можно подогреть на 20 ° С за счет энергии, выделяемой при сгорании 1 г урана -235, если при делении одного ядра выделяется 200 МэВ э...
Химия
Встановити відповідність між структурними формулами і назвами органічних сполук за ІЮПАК-номенклатурою: Формула: ...
Алгебра