рассказ белый пудель.    сочинение: почему рассказ назван "белый пудель"

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Рассказ содержит обобщение размышлений писателя о феномене дружба. "Белый пудель" - аллегория дружбы, ради которой человек способен на многое. ((Кстати, посмотрите на ладошки. На подушечках под указательными пальцами обеих рук вы можете увидеть бороздчатые кресты. Если они есть – поздравьте себя: это знак дружбы.)) Думаете, другом быть легко? Последнее предложение рассказа: "Мальчик уже спал, разметав в стороны руки и широко раскрыв рот". У кого-то возникнут и зашифрованные писателем ассоциации. Пудель - единственная собака, не вызывающая аллергии у людей, так как он не линяет и не имеет запаха" (из энциклопедии). Ещё вывод: друг не должен "линять" и вызывать аллергию. Пудель – как порода собак – самая упоминаемая в мире, очевидно, благодаря "Фаусту" Гёте, где пудель ассоциируется с дьяволом. У Гёте он превращается в Мефистофеля, но на самом деле в нем нет ничего дьявольского. Напротив, пудель представляет собой очень веселое, игривое, контактное и крайне внимательное существо".