Вершины треугольника ABC делят окружности в отношений 1:3:5.Найдите углы этого треугольника. Помогите решить
Геометрия
Вершины треугольника ABC делят окружности в отношений 1:3:5.Найдите углы этого треугольника. Помогите решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Каждый из углов треугольника является вписанным, а значит измеряется половиной дуги, на которую он опирается. Пусть дуга АВ=х, дуга ВС=3х, дуга АС=5х х+3х+5х=360(окружность - 360 гр.) 9х=390 х=40 Таким образомдуга АВ=40,дуга ВС=120, дуга АС=200 угол А=60(опирается на дугу ВС) угол В=100(опирается на дугу АС) угол С=20(опирается на дугу АВ)
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