Найдите корни уравнения (0,6 + 2х)(7х-2.8)=0

Математика
Найдите корни уравнения (0,6 + 2х)(7х-2.8)=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0,6 + 2х)(7х-2.8)=0 раскроем скобки 4.2x-1.68+14x^2-5.6x=0 14x^2-1.4x-1.68=0 x^2-0.1x-0.12=0 по теореме Виетта или дискриминанту как тебе удобнее реши это и получим корни х(первое)=-0.3 и х (второе)=0.4
Гость:
(0.6+2х)(7х-2.8)=0 0.6+2х=0 или 7х-2.8=0 2х=-0.6          7х=2.8 х=-0.6:2         х=2.8:7 х=-0.3            х=0.4 ОТВЕТ: -0.3,0.4
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