Найдите корни уравнения (0,6 + 2х)(7х-2.8)=0

Гость: Гость:

(0,6 + 2х)(7х-2.8)=0 раскроем скобки 4.2x-1.68+14x^2-5.6x=0 14x^2-1.4x-1.68=0 x^2-0.1x-0.12=0 по теореме Виетта или дискриминанту как тебе удобнее реши это и получим корни х(первое)=-0.3 и х (второе)=0.4