Туристы проехали 270км ; 6 часовони плыли на теплоходе и 3 часа ехали на автобусе. Найжите скорость теплохода, если она в два раза меньше скорости автобусы.

Математика
Туристы проехали 270км ; 6 часовони плыли на теплоходе и 3 часа ехали на автобусе. Найжите скорость теплохода, если она в два раза меньше скорости автобусы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть X-скорость теплохода, тогда 2x-скорость автобуса. 6*x+3*2*x=270 12*x=270 x=22,5 Ответ: 22.5км/час.
Гость:
Составим уравнение  скорость теплохода=х скорость автобуса = 2х тогда 6х+3*2х=270 12х=270 х=270/12 х=22.5 (км/ч) Ответ 22 целых одна вторая км в час
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