Туристы проехали 270км ; 6 часовони плыли на теплоходе и 3 часа ехали на автобусе. Найжите скорость теплохода, если она в два раза меньше скорости автобусы.

Математика

Туристы проехали 270км ; 6 часовони плыли на теплоходе и 3 часа ехали на автобусе. Найжите скорость теплохода, если она в два раза меньше скорости автобусы.

Автор: Гость