Туристы проехали 270км ; 6 часовони плыли на теплоходе и 3 часа ехали на автобусе. Найжите скорость теплохода, если она в два раза меньше скорости автобусы.
Математика
Туристы проехали 270км ; 6 часовони плыли на теплоходе и 3 часа ехали на автобусе. Найжите скорость теплохода, если она в два раза меньше скорости автобусы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть X-скорость теплохода, тогда 2x-скорость автобуса. 6*x+3*2*x=270 12*x=270 x=22,5 Ответ: 22.5км/час.
Гость:
Составим уравнение скорость теплохода=х скорость автобуса = 2х тогда 6х+3*2х=270 12х=270 х=270/12 х=22.5 (км/ч) Ответ 22 целых одна вторая км в час
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
какой длины могут быть стороны прямоугольника,площадь которого 100мм в квадрате?начерти 3 таких прямоугольника найди периметр каждого из них. (P.S ...
Физика
Бак имеет форму куба со стороной 20 см. Какой жидкостью заполнен бак,если средняя сила давления на его боковую сторону равна 32 Н ?