напишите ионные и молекулярные уравнения реакций: а)раствора гидроксида натрия с оксидом азота(V). б)гидроксида хрома(II)с соляной кислотой. в)раствора гидроксида калия с раствором хлорида аммония.

Химия
напишите ионные и молекулярные уравнения реакций: а)раствора гидроксида натрия с оксидом азота(V). б)гидроксида хрома(II)с соляной кислотой. в)раствора гидроксида калия с раствором хлорида аммония.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2NaOH+N2O5=2NaNO3+H2O 2Na+2OH+N2O5=2Na+2NO3+H2O 2OH+N2O5=2NO3+H2O   Cr(OH)2+2HCI=CrCI2+2H2O Cr(OH)2+2H+2CI=Cr+2CI+2H2O Cr(OH)2+2H=Cr+2H2O   KOH+NH4CI=KCI+NH3+H2O K+OH+NH4+CI=K+CI+NH3+H2O OH+NH4=NH3+H2O
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