напишите ионные и молекулярные уравнения реакций: а)раствора гидроксида натрия с оксидом азота(V). б)гидроксида хрома(II)с соляной кислотой. в)раствора гидроксида калия с раствором хлорида аммония.

Химия

напишите ионные и молекулярные уравнения реакций: а)раствора гидроксида натрия с оксидом азота(V). б)гидроксида хрома(II)с соляной кислотой. в)раствора гидроксида калия с раствором хлорида аммония.

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