площадь участка,занятого пшеницей 1200м в квадрате.с каждых 100м в квадрате этого участка собрали по 48кг зерна.сколько килограммов зерна собрали со всего этого участка?
Математика
площадь участка,занятого пшеницей 1200м в квадрате.с каждых 100м в квадрате этого участка собрали по 48кг зерна.сколько килограммов зерна собрали со всего этого участка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как вся площадь 1200 м(в квадрате) а 48кг со 100 тогда 1200 м(в квадрате) / 100 м(в квадрате) = 12 раз по 48кг Всего собрали 12*48=576кг
Гость:
1)1200:100=12 2)12*48=576 ответ 576 кг собрали со всего этого участка.
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