а) По названиям составьте формулу соединений:дигидрофосфат кальция, нитрид алюминия, карбонат аммония, бромид натрия, гидросульфат магния. б) Рассчитайте степени окисления элементов в предложенных формулах.

Химия

а) По названиям составьте формулу соединений:дигидрофосфат кальция, нитрид алюминия, карбонат аммония, бромид натрия, гидросульфат магния. б) Рассчитайте степени окисления элементов в предложенных формулах.

Автор: Гость