а) По названиям составьте формулу соединений:дигидрофосфат кальция, нитрид алюминия, карбонат аммония, бромид натрия, гидросульфат магния. б) Рассчитайте степени окисления элементов в предложенных формулах.
Химия
а) По названиям составьте формулу соединений:дигидрофосфат кальция, нитрид алюминия, карбонат аммония, бромид натрия, гидросульфат магния. б) Рассчитайте степени окисления элементов в предложенных формулах.
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Гость:
А)Са(Н2РО4)2,AlN, (NH4)2CO3, NaBr,Mg(HSO4)2 Б)Не знаю
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