Скорость движения Пеппи в 5 раз больше скорости движения господина Нильсона.Сколько времени нужно господину Нильсону,чтобы пройти расстояние в 800 м от дома Пеппидо дома Томми,если Пеппи преодолела это расстояние за 4 мин?
Математика
Скорость движения Пеппи в 5 раз больше скорости движения господина Нильсона.Сколько времени нужно господину Нильсону,чтобы пройти расстояние в 800 м от дома Пеппидо дома Томми,если Пеппи преодолела это расстояние за 4 мин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
s=800м tп=4мин Значит vп=s/t=800/4=200м/мин; vн в 5 раз ниже, т.е. vн=200/5=40м/мин; с такой скорростью Нильсон будет шагать t=800/40=20мин
Гость:
скорость пеппи = 800\4= 200 скорость нильсона= 200\5=40 время=20 мин
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