Скорость движения Пеппи в 5 раз больше скорости движения господина Нильсона.Сколько времени нужно господину Нильсону,чтобы пройти расстояние в 800 м от дома Пеппидо дома Томми,если Пеппи преодолела это расстояние за 4 мин?

Математика

Скорость движения Пеппи в 5 раз больше скорости движения господина Нильсона.Сколько времени нужно господину Нильсону,чтобы пройти расстояние в 800 м от дома Пеппидо дома Томми,если Пеппи преодолела это расстояние за 4 мин?

Автор: Гость