где выгоднее строить предприятия лесной промышленности?
Українська література
где выгоднее строить предприятия лесной промышленности?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
строить предприятия лесной промышленности лучше на гористой местности., главное чтобы рядом не было водных источников. Если организовать нормально то можно и в самом лесу.
Гость:
возле мест с большим количеством деревьев, возле рек (чтоб можно было древесину сплавлять, это требует и меньше времени. и топливо экономиться) и места сбыта товара.
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