Хорды АВ и СD окружности пересекаются в точке Е. АЕ относится к ЕВ, как 1 к 3. СD=20. ВЕ=5. Найти АВ.
Геометрия
Хорды АВ и СD окружности пересекаются в точке Е. АЕ относится к ЕВ, как 1 к 3. СD=20. ВЕ=5. Найти АВ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По свойству хорд имеем: АЕ*ВЕ=СЕ*DE Пусть DE=х, тогда СЕ=4х 4*9=4x² x²=9 x=3 CD=3+12=15
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