Хорды АВ и СD окружности пересекаются в точке Е. АЕ относится к ЕВ, как 1 к 3. СD=20. ВЕ=5. Найти АВ.

Геометрия

Хорды АВ и СD окружности пересекаются в точке Е. АЕ относится к ЕВ, как 1 к 3. СD=20. ВЕ=5. Найти АВ.

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