определите объём аммиака , который пропустили через раствор азотной кислоты массой 600 г. с массовой долей кислоты 42%.
Химия
определите объём аммиака , который пропустили через раствор азотной кислоты массой 600 г. с массовой долей кислоты 42%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При пропускании избытка аммиака через раствор массой 600 г с массовой долей азотной кислоты 42% получили нитрат аммония массой 300 г.
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