предложите вариант опыта , с помощью которого можно определить роль насекомых-опылителей в жизни растений?

насекомые, как опылители, повышают численность (урожайность) растений: Например: Пчела. Собирает пыльцу , одновременно перенося её с одного цветка на другой, т.е. оплодотворяя их

Гость: Гость:

Опыт : на одном и том же садовом древосном растении опыляемом пчёлами взять две цветущие ветки. Одну из них завязать прозрачным материалом или сеточку одеть, чтобы преградить пчёлам доступ к цветам. На ветке, которя опылалась пчёлами завяжутся плоды, на той которая не опылалась пложов не будет. Этот опыт доказывает, что насекомые опылители очень важны.