АВ и АС хорды окружности угол ВАС=70 градусов дуга АВ=120 градусов Найти градусную меру дуги АС
Геометрия
АВ и АС хорды окружности угол ВАС=70 градусов дуга АВ=120 градусов Найти градусную меру дуги АС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
так как угол АВС=70, а дуга ВС измеряется двумя углами АВС, значит дуга ВС=140, АС=360-140-120=100градусов Ответ 100 градусов)
Гость:
АВС=70 ВС=140 АС=360-140-120=100градусов
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